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Румен Петков и Георги Стамболиев обсъдиха с посланик Елеонора Митрофанова напрежението в Черно море и културния обмен

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова. Основни теми на разговора бяха последните инциденти с поразени търговски кораби в Черно море, нарастващото международно напрежение, информационното противопоставяне между Европа и Русия, както и възможностите за развитие на културния обмен.

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Румен Петков и Георги Стамболиев обсъдиха с посланик Елеонора Митрофанова напрежението в Черно море и културния обмен
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Особено внимание беше отделено на поредните съобщения за атакувани плавателни съдове в Черно море. Посланик Митрофанова изрази позицията, че приписването на ударите на руските въоръжени сили поражда логични въпроси, включително предвид маршрутите на засегнатите кораби. Според нея, ако руските сили са имали намерение да поразят тези плавателни съдове, те биха могли да го направят значително по-лесно в районите, към които корабите са се насочвали.

Румен Петков изрази сериозна загриженост от ескалацията на напрежението в Черно море и опасността отделни инциденти да бъдат използвани за задълбочаване на международната конфронтация, преди да бъдат установени всички обстоятелства и отговорните за тях страни.

Председателят на АБВ постави въпроса и за това, което той определи като все по-агресивна информационна и хибридна кампания срещу Русия в европейското публично пространство.

Като пример Петков посочи публикация на „Файненшъл таймс“, според която представители на европейски разузнавателни служби предупреждават за предполагаеми руски планове за покушения срещу ръководители на предприятия от отбранителната индустрия. Сред споменаваните потенциални мишени е и ръководителят на германския концерн „Райнметал“ Армин Папергер.

Петков постави под съмнение начина, по който подобни разузнавателни оценки се представят пред европейската общественост, и припомни прогнозите на британското разузнаване от 2022 г. за предстоящи сериозни затруднения пред руската армия при осигуряването на личен състав и военно оборудване.

„Четири години по-късно Русия продължава да разполага със значителни военни ресурси. Това поставя въпроса за достоверността на публично разпространяваните разузнавателни прогнози и за начина, по който те се използват при формирането на обществените нагласи“, заяви Петков.

Той обърна внимание и на съобщенията от Полша за подготвяно покушение срещу министър-председателя Доналд Туск, както и на подновените твърдения за руска намеса в британския референдум за Брекзит през 2016 г.

Според Петков едновременното натрупване на подобни обвинения, съчетано с инцидентите в Черно море, формира атмосфера на страх, несигурност и непрекъснато противопоставяне.

„Ако действително съществува план за физическото отстраняване на ръководители на оръжейни предприятия, възниква и елементарният въпрос защо подобни действия биха били насочени именно срещу производители в Европа, вместо срещу представители от отбранителната индустрия на Украйна. Това са въпроси, които изискват аргументирани отговори, а не предварително наложени заключения“, подчерта Петков.

По неговите думи европейските общества имат право на обективна, проверена и пълна информация, която да им позволява сами да преценяват международните събития, вместо да бъдат поставяни в състояние на постоянен страх.

Румен Петков и Георги Стамболиев изразиха безпокойство от опасното задълбочаване на конфронтацията и подчертаха необходимостта от възстановяване на политическия диалог и от недопускане на по-нататъшна ескалация в Черноморския регион.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на културния и обществения обмен между България и Русия. Специално внимание беше отделено на подготовката на инициативи, посветени на 150-годишнината от Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.

Участниците в разговора подчертаха значението на съхраняването на историческата памет, развитието на културните връзки и поддържането на контактите между двата народа независимо от сложната международна обстановка.

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