/Поглед.инфо/ Русия ще изпрати делегация в Женева и ще участва в преговорите по въпроса за Украйна в съответствие с постигнатия консенсус между руския и американския президенти на срещата им в Анкъридж, заяви на 16 февруари руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

По думите му руската делегация ще отпътува за Женева вечерта на 16 февруари московско време. Москва смята, че евентуално споразумение по украинския въпрос трябва да бъде дългосрочно и да гарантира отстраняването на първопричините за конфликта.

Рябков посочи още, че на този етап основните заплахи за сигурността на Русия произтичат от европейски държави, които заемат конфронтационна позиция.