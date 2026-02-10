/Поглед.инфо/ На 9 февруари заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че между Русия и САЩ не е постигнато никакво споразумение относно договора за контрол на ядрените оръжия „Нов СТАРТ“.

Той отбеляза, че руската страна е обърнала внимание на поредица от изявления на американската страна напоследък и че към момента няма никакви основания да се обсъжда стартирането на подобен преговорен процес.

Рябков подчерта, че политиката на САЩ спрямо Русия трябва да бъде променена. Само при евентуално подобрение могат да бъдат създадени условия за провеждането на истински диалог.

Припомняме, че договорът между САЩ и Русия за контрол над ядрените оръжия, известен още като „Нов СТАРТ“, изтече на 5 февруари. След изтичането през 2019 г. на Договора за ракетите със среден и малък обсег, това беше единственото оставащо споразумение за контрол над въоръженията между двете страни.