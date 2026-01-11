/Поглед.инфо/ Министерството на търговията на САЩ оттегли предишния си план за налагане на ограничения върху дронове, произведени в чужбина, включително продукти на китайската компания DJI, които бяха мотивирани с „опасения за националната сигурност“, съобщи „Ройтерс“.

Това решение идва на фона на по-строги мерки, предприети по-рано. Миналия месец Федералната комисия по комуникациите (ФСК) забрани вноса на нови модели дронове, произведени в чужбина, както и на ключови компоненти, включително от китайските компании DJI и Autel. По-рано тази седмица обаче ФСК съобщи, че освобождава от ограниченията някои дронове, произведени извън Китай.

Китай реагира остро на подобни действия. Говорителят на Външно министерство Лин Дзиен заяви на пресконференция на 23 декември, че Пекин се противопоставя твърдо на прекомерното разширяване на понятието „национална сигурност“ от страна на САЩ и на създаването на дискриминационни списъци срещу китайски компании.

Лин коментира публикации на „Ройтерс“ и The Hill, според които ФСК е планирала да добави DJI и всички произведени в чужбина дронове и компоненти към списък с компании, считани за „неприемлив риск за националната сигурност на САЩ“, което би довело до забрана за одобрение на нови модели за внос или продажба на американския пазар.

Според данни на „Ройтерс“ китайският внос представлява по-голямата част от продажбите на търговски дронове в САЩ, като повече от половината от тях са произведени от DJI – най-голямата компания за дронове в света.