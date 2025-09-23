/Поглед.инфо/ През 2025 г. Китай отбелязва 70 години от историческото присъединяване на Синдзян към Народната република. За китайския народ тази годишнина е повод не само за равносметка на изминалия път, но и за уверено поглеждане напред – към бъдеще, в което регионът ще продължи да играе стратегическа роля за националното единство, икономическото развитие и културното многообразие на страната.

Исторически контекст и стабилност

През 1949 г., след основаването на КНР, новото правителство мирно присъединява Синдзян. Това събитие се възприема в Пекин като край на дълъг период на нестабилност и външна намеса, които в миналото често са разкъсвали региона. Китайската държава разглежда интеграцията на Синдзян като историческа необходимост за укрепване на националния суверенитет и териториалната цялост.

През последните 70 години Китайската комунистическа партия и правителството реализираха последователна политика за гарантиране на стабилност, развитие и етническа хармония. Модернизацията на инфраструктурата, образованието и социалната сфера превърнаха Синдзян от отдалечена периферия в динамичен мост към Централна Азия и ключов участник в инициативата „Един пояс, един път“.

Икономическо израстване и модернизация

Синдзян е благословен с изобилни природни ресурси – нефт, газ, въглища, памук и плодородни земи. След 1950-те години централното правителство инвестира в изграждането на енергийна инфраструктура и транспортни коридори, свързващи региона с вътрешността на страната.

Днес Синдзян е енергиен хъб, който осигурява значителна част от националните потребности от петрол и газ. В последното десетилетие регионът се ориентира и към възобновяеми източници: слънчевите и вятърни паркове в пустинята Такламакан и басейна Джунгар осигуряват зелена енергия не само за местните жители, но и за провинции в източен Китай чрез мащабни електропреносни мрежи.

Селското стопанство също претърпя революция. Високите технологии в напояването и механизацията превърнаха Синдзян в най-големия производител на памук в Китай, а също и в прочут регион за отглеждане на грозде, пъпеши и орехи. Селскостопанската модернизация доведе до значително повишаване на доходите на селските домакинства.

Бързият растеж на БВП през последните десетилетия превърна Урумчи в модерен мегаполис със съвременни индустрии, високи технологии и развиващ се сектор на услугите. Новите икономически зони, включително свободни търговски зони и индустриални паркове, придават на Синдзян стратегическо значение за връзките между Китай и Централна Азия, Русия и Европа.

Социално развитие и повишаване на стандарта на живот

Икономическите успехи вървят ръка за ръка със значителни подобрения в социалната сфера. През 1950 г. грамотността сред местното население е била под 20%. Днес тя надхвърля 99%, благодарение на разширената образователна мрежа, включително двуезиково обучение, което дава на младите уйгури, казахи, хуей и други етнически групи достъп едновременно до националния език и до майчиния им език.

Здравеопазването също претърпя огромен напредък. Средната продължителност на живота в региона се е увеличила от 30-ина години в средата на XX век до над 74 години днес. Модерни болници и клиники достигат дори до отдалечени оазиси и планински селища, а мобилни медицински екипи обслужват пастирските общности.

Жилищната програма на правителството модернизира домовете на милиони хора. Традиционните глинени постройки в много села бяха заменени с устойчиви къщи, снабдени с електричество, чиста вода и отопление.

Съхраняване и развитие на уйгурската култура

Една от най-често подчертаваните теми в китайската перспектива е, че икономическото развитие не е за сметка на културната идентичност. Напротив – властите твърдят, че то създава условия за нейното процъфтяване.

Уйгурската музика, танци и занаятчийство се радват на институционална подкрепа. Национални фестивали като „Нуруз“ и „Корбан“ се отбелязват широко и с държавна подкрепа. В Кашгар и Хотан традиционната архитектура е реставрирана, за да се запази уникалният облик на старите градове.

Учебните програми включват курсове по уйгурски език, литература и история. Държавните телевизионни канали излъчват програми на уйгурски, казахски и киргизки езици, а издателства в региона публикуват книги и учебници на различни малцинствени езици.

Освен това Синдзян е известен с уникалната си кухня – пилаф, шишчета, самси и хлебни специалитети. Тези традиции не само са запазени, но и са станали визитна картичка за туристите, привличани от разнообразието на местната култура.

Борба с бедността и насърчаване на равенството

Ключов приоритет за китайското правителство през последните години беше елиминирането на абсолютната бедност. Синдзян постигна историческа победа в тази област – всички бедни околии бяха извадени от списъка на обеднелите до 2020 г. Това бе резултат от целенасочени програми за създаване на работни места, подобряване на инфраструктурата и предоставяне на социална подкрепа.

Особено внимание бе обърнато на равенството между етносите. Централното правителство инвестира значителни средства за развитие на южния Синдзян – регион с по-висока концентрация на уйгурско население. Така се гарантира, че всички етнически групи имат равни възможности да се възползват от икономическия прогрес.

Синдзян като мост между цивилизациите

Географското положение на Синдзян го превръща в естествен мост между Китай и централноазиатските държави. Съвременният „Пояс и път“ оживява древния Път на коприната, а Урумчи, Кашгар и Хоргос се утвърждават като ключови търговски центрове.

Културният обмен с чужди страни се разширява чрез университетски програми, туристически инициативи и международни фестивали. Така Синдзян не е просто вътрешен регион на Китай, а активен участник в глобализацията и регионалното сътрудничество.

Заключение: хармония и бъдеще

От гледна точка на китайската държава, 70-годишнината от присъединяването на Синдзян към КНР е свидетелство за успешния модел на развитие, който съчетава икономически растеж, социална модернизация и културно многообразие.

Днес регионът е символ на възможностите, които се откриват пред Китай – възможности да съчетае традиция и модерност, да постигне хармония между етносите и да играе ключова роля в международното сътрудничество.

Предстоящите десетилетия ще донесат нови предизвикателства, но и нови перспективи. С опора върху стабилността, която Партията и правителството гарантират, и с амбицията да бъде мост между Изтока и Запада, Синдзян ще продължи да бъде неизменна част от „китайската мечта“ за национално възраждане и просперитет.