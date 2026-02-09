/Поглед.инфо/ На 8 февруари руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва многократно е подчертавала, че няма планове да атакува европейски държави. По думите му „разумните европейци“ разбират това, но част от лидерите им сами се въвличат в конфронтационен капан с Русия и са принудени постоянно да повишават напрежението.

Лавров посочи още, че ако европейски страни се подготвят за война и започнат нападение срещу Русия, руският отговор няма да бъде „специална военна операция“, а пълномащабен военен отговор с всички налични средства.