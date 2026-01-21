/Поглед.инфо/ Руско-китайските отношения са достигнали ниво и дълбочина, каквито не са имали никога досега, заяви външният министър Сергей Лавров по време на годишната си пресконференция на 20 януари в Москва.

По думите му, през 2025 г. сътрудничеството между двете страни в множество области е дало богати резултати и са били определени нови цели и нови направления за развитието на всеобхватното им стратегическо партньорство.

Двете страни са провели възпоменателни мероприятия по повод 80-годишнината от победата във Втората световна война, в рамките на Годината на културата между Китай и Русия бяха организирани стотици събития, а настоящата 2026-а и 2027-а ще бъдат години на образованието за двете страни, посочи той.

Лавров подчерта още, че Русия и Китай са важна сила за глобалната стабилност.