На 5 февруари руският външен министър Сергей Лавров коментира в интервю жестовете на добра воля до сега от страна на Москва, включително споразумението за енергийно примирие с Украйна от 2025 г., което впоследствие беше нарушено от Киев. Лавров даде ясно да се разбере, че търпението на Русия не е безгранично, като подчерта, че Москва винаги внимателно преценява действията си, преди да предприеме решителни стъпки.

Външният министър заяви, че твърденията за „руска инвазия в Европа“ са пълна глупост и представляват европейски опити да се възпрепятстват и саботират преговорите между Русия и САЩ по украинския въпрос.

Той посочи още, че Русия е дала ясно да се разбере на САЩ, че основният проблем не е територията, а безопасността на нейния народ. „Русия и САЩ в момента поддържат комуникация по различни канали“, разясни още Лавров.