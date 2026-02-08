/Поглед.инфо/ Делегацията на шампионите хуманоидни роботи от първите Световни игри за хуманоидни роботи посети студиото на Китайската медийна група за Зимните олимпийски игри в Милано, представяйки най-новите постижения на Китай в роботиката пред глобалната аудитория.

По време на посещението си роботите ще поемат и нови роли като човешки асистенти, за да помагат при интервюта, демонстрирайки своите приложения в реални работни сценарии.

Делегацията от роботи включва победители от Световните игри за хуманоидни роботи през 2025 г. Роботите демонстрираха своите възможности в широк спектър от области, включително улични танци, фолклорни представления и логистично сортиране и обработка.

Първите Световни игри на хуманоидните роботи бяха съвместно организирани от правителството на Пекин, КМГ и други организации. На игрите бе открита първата в света футболна тренировъчна площадка за хуманоидни роботи, известна като „окото на пандата“.Над 500 робота, представляващи 280 отбора от 16 страни, се състезаваха по време на игрите през 2025 г.

Световните игри за хуманоидни роботи през 2026 г. ще повишат качеството и мащаба си, като продължат да изграждат международна платформа за конкуренция, обмен и сътрудничество между хуманоидните роботи.