Шънджън емитира офшорни облигации на стойност 1 млрд. юана в Макао

Тригодишните облигации, предлагани на професионални инвеститори, са с купонна лихва от 1,41%. Постъпленията ще бъдат използвани за финансиране на проекти в областта на управлението на водните ресурси, здравеопазването и други. Облигациите са получили сертификат преди емитирането от Агенцията за осигуряване на качеството в Хонконг.
Продажбата бележи втората поредна година, в която Шънджън емитира офшорни държавни облигации, деноминирани в юани, в Макао, както и първото му предлагане там на облигации за устойчиво развитие, посветени на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао.
Валутната агенция на Макао отбеляза, че продажбата отразява по-тясното финансово сътрудничество с Шънджън.
Макао ще продължи да развива своя облигационен пазар в рамките на третия си петгодишен план като част от усилията за развитие на финансовия сектор и диверсификация на икономиката, добавиха от агенцията.