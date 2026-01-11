/Поглед.инфо/ На 7 януари председателят на КНР Си Дзинпин изпрати отговор на писмо от учители и ученици от младежка образователна делегация за обмен с Китай, съставена от представители на Академията „Даймънд лидершип“ от Маями, Университета на Флорида и Колежа „Маями Дейд“.

В него той посочва, че надеждата на китайско-американските отношения е в хората, а бъдещето им – в младите. От стартирането на инициативата в рамките на пет години да бъдат поканени 50 000 американски младежи да посетят Китай за обмен и обучение вече над 40 000 са се включили активно в нея. Това отвори за тях прозорец към опознаването на истинския Китай и изгради мост за продължаване на приятелството между народите на двете страни, показвайки ясно, че развиването на приятелски обмен и сътрудничество отговаря на стремежите на народите на Китай и САЩ, пише Си Дзинпин.

В същото време той изразява надежда, че повече американски младежи ще допринасят да китайско-американското приятелство, ще станат новото поколение посланици на дружбата между двете страни и ще насърчат в по-голяма степен хуманитарния обмен и за развитието на двустранните отношения.