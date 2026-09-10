Си Дзинпин даде важни указания във връзка с пожара на товарния кораб в корабостроителницата в Циндао

/Поглед.инфо/ В 11:15 ч. на 10 септември пекинско време чуждестранен товарен кораб се запали по време на поддръжка в пристанище Циндао, причинявайки сериозни жертви.

След инцидента председателят на КНР Си Дзинпин даде важни указания за незабавно ускоряване на спасяването на хората, с които е загубена връзка. Той добави, че е наложително да се организират добре последващите дейности, както и възможно най-бързо да се изяснят причините за произшествието и в съответствие със закона да се търси строга отговорност.

Китайският премиер Ли Цян също издаде инструкции, в които се казва, че трябва незабавно да се ускори издирването и спасяването на заклещените хора, да се положат всички усилия за лечението на ранените, да се извърши добре последващата работа по случая и строго да се предотвратят вторични бедствия.

В съответствие с тези указания Министерството за управление на извънредните ситуации изпрати работна група на местопроизшествието за справяне с бедствената ситуация на място.