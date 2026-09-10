Абонирай се
Поглед към Китай

Си Дзинпин даде важни указания във връзка с пожара на товарния кораб в корабостроителницата в Циндао

/Поглед.инфо/ В 11:15 ч. на 10 септември пекинско време чуждестранен товарен кораб се запали по време на поддръжка в пристанище Циндао, причинявайки сериозни жертви.

к 6719 прочитания
Си Дзинпин даде важни указания във връзка с пожара на товарния кораб в корабостроителницата в Циндао
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

След инцидента председателят на КНР Си Дзинпин даде важни указания за незабавно ускоряване на спасяването на хората, с които е загубена връзка. Той добави, че е наложително да се организират добре последващите дейности, както и възможно най-бързо да се изяснят причините за произшествието и в съответствие със закона да се търси строга отговорност.

Китайският премиер Ли Цян също издаде инструкции, в които се казва, че трябва незабавно да се ускори издирването и спасяването на заклещените хора, да се положат всички усилия за лечението на ранените, да се извърши добре последващата работа по случая и строго да се предотвратят вторични бедствия.

В съответствие с тези указания Министерството за управление на извънредните ситуации изпрати работна група на местопроизшествието за справяне с бедствената ситуация на място.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Песков: Все още няма пътна карта за уреждане на конфликта между Русия и Украйна
Поглед към Китай

Песков: Все още няма пътна карта за уреждане на конфликта между Русия и Украйна

/Поглед.инфо/ Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви на 9 септември, че все още няма изработена пътна карта за уреждане на конфликта с Украйна. По думите му има само политическа воля за възобновяване на преговорния процес. Москва се надява тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна да бъдат възобновени в обозримо бъдеще.

10.09.2026 22:15
Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности
Поглед към Китай

Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности

/Поглед.инфо/ Китай официално призна 11 нови професии и 23 нови специалности към вече съществуващи професии. Промените отразяват нарастващото търсене на нови умения, свързано с технологичното развитие, модернизацията на индустрията и промените в потребителските нужди.

10.09.2026 22:00
Geely представи нов електромобил в Испания
Поглед към Китай

Geely представи нов електромобил в Испания

/Поглед.инфо/ Китайският автомобилен производител „Дзили“ (Geely) представи в Мадрид новия си електромобил Geely E2, с което броят на предлаганите от компанията модели в страната достигна три – по-малко от шест месеца след навлизането ѝ на испанския пазар.

10.09.2026 21:45
Разходите за научноизследователска и развойна дейност на водещите частни компании в Китай достигнаха 1,59 трлн. юана
Поглед към Китай

Разходите за научноизследователска и развойна дейност на водещите частни компании в Китай достигнаха 1,59 трлн. юана

/Поглед.инфо/ На 9 септември в Уънджоу, провинция Джъдзян, се проведе Конференция за иновативно развитие на частната икономика за 2026 г., на която беше представен „Доклад за състоянието на иновациите в частните компании“.

10.09.2026 21:30
Китай отхвърли американските обвинения за дестилация на ИИ модели
Поглед към Китай

Китай отхвърли американските обвинения за дестилация на ИИ модели

/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на търговията отхвърли като „необосновани и лишени от правно основание“ твърденията на САЩ, че китайски компании в областта на изкуствения интелект извършват „дестилация в промишлен мащаб“ на американски ИИ модели.

10.09.2026 21:00
БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система
Свят

БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система

/Поглед.инфо/ Предстоящата 18-а среща на върха на БРИКС в Ню Делхи и интензивният дипломатически марш между Москва, Пекин и Ню Делхи маркират преминаването на незападния свят от деклариране на намерения към изграждане на функционални паралелни системи. Блокът, който вече включва ключови държави от Близкия изток, Африка и Латинска Америка, се сблъсква с тежки вътрешни противоречия – от водната криза между Кайро и Адис Абеба около язовира „Възраждане“ на Син Нил, до военното напрежение около Ормузкия проток. Въпреки американските заплахи за санкции и валутен натиск, Глобалният юг изгражда суверенна финансова, търговска и логистична архитектура, избягвайки открития челен сблъсък с Вашингтон, докато укрепва вътрешната си устойчивост.

10.09.2026 18:22
Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия
Европа

Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия

/Поглед.инфо/ Нарастващото геополитическо напрежение между Русия и европейските държави навлиза в нов етап, в който дипломатическият език отстъпва място на директни предупреждения относно риска от пряк военен конфликт. Решенията от последните срещи във формата „Рамщайн“ и планираните военни изложения в Западна Германия показват фундаментална промяна в стратегията на НАТО. Става дума за мащабно преструктуриране на европейската цивилна промишленост за производство на стоки с двойна употреба, изпитални полигони за нови алгоритми за изкуствен интелект и насочване на сателитни данни, както и дълбока интеграция на военнопромишления комплекс като основен двигател на западащата европейска икономика.

10.09.2026 18:15