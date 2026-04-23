/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде важни указания, в които посочи, че дребните стоки от Иу се продават на големите пазари и се превръщат в голяма индустрия, създавайки „опита на Иу“ – успешен пример за развитие на икономиката на окръжно ниво в съответствие с местните условия.

Той подчерта, че „опитът на развитие на Иу“ трябва да бъде добре обобщен и приложен, за да се насочат различните места в страната да се опират на собствените си ресурси, да зачитат инициативността на местните общности и хората, да провеждат реформи и иновации и да търсят пътя към висококачествено развитие, съобразен с конкретните им условия.

През последните години, Иу непрекъснато записва нова страница в историята на „малки стоки, голям пазар“ – към момента броят на търговските субекти на пазара за дребни стоки надхвърля 1,26 милиона, като се осъществяват търговски отношения с над 230 държави и региона.