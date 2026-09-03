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Поглед към Китай

Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей

/Поглед.инфо/ Следобед на 2 септември китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей в Кайро. Те бяха придружени от египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и съпругата му Ентисар Амер.

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Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей
Източник: 38picres.cgtn.com
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По време на обиколката на музея Си Дзинпин заяви, че Китай и Египет са древни цивилизации и притежават богатство от световно културно наследство. По думите му историческите контакти между двете цивилизации са продължили през вековете и са допринесли за традиционно добрите отношения между двата народа.

Той призова Китай и Египет да насърчават равнопоставеността, взаимното опознаване, диалога и толерантността между цивилизациите, както и да задълбочават културния и хуманитарния обмен.

Президентът Сиси заяви, че древноегипетската и китайската цивилизация споделят характеристики като толерантност, многообразие и мирно съжителство. Той изрази готовност Египет да разширява културния обмен с Китай и да насърчава взаимното опознаване на двете цивилизации.

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