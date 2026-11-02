Си Дзинпин и президентът на Перу си размениха поздравителни послания по случай 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения

/Поглед.инфо/ На 2 ноември китайският председател Си Дзинпин и президентът на Перу Кейко Фухимори си размениха поздравителни послания по повод 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Си Дзинпин отбеляза, че Китай и Перу са всестранни стратегически партньори, а протоколът за актуализиране на споразумението за свободна търговия между Китай и Перу е влязъл в сила на 1 ноември. Очаква се той ефективно да насърчи висококачественото развитие и надграждането на икономическото и търговско сътрудничество между двете държави, придавайки нов импулс на развитието на двустранните отношения.

„Отдавайки голямо значение на развитието на връзките между Китай и Перу, изразявам готовност да работя заедно с президента Кейко Фухимори, използвайки 55-ата годишнина като нова отправна точка, за издигане на отношенията между двете страни на по-високо ниво, което ще донесе по-големи ползи за народите на двете държави“, написа Си Дзинпин.

Кейко Фухимори заяви, че двете нации са изградили здрави връзки на приятелство, взаимно уважение и сътрудничество. Перу потвърждава твърдата си привързаност към принципа за „един Китай“ и изразява готовност да продължи да укрепва политическия диалог и сътрудничеството с Китай.