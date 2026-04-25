/Поглед.инфо/ На 25 април генералният секретар на ЦК на ККП и китайски председател Си Дзинпин и генералният секретар на ЦК на Лаоската народно-революционна партия и президент Тхонглун Сисулит отбелязаха 65-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете страни с размяна на поздравителни послания.

Си Дзинпин посочи, че Китай и Лаос са социалистически съседи, обединени от сходни идеи, обществена система и път на развитие. По думите му двете страни ускоряват изграждането на общност на споделена съдба с високо качество и високо равнище. Контактите на различни нива се задълбочават, сътрудничеството в широк спектър от области се разширява, а взаимната подкрепа по въпроси от основен интерес допринася за стабилността и сигурността както в региона, така и в световен план.

Китайският лидер подчерта още, че Пекин разглежда Лаос като приоритетно направление в дипломацията със съседните държави. Той изрази готовност съвместно с президента Сисулит да използват „Годината на приятелството между Китай и Лаос“, отбелязваща 65-годишнината от дипломатическите отношения, като възможност за укрепване на стратегическото доверие, задълбочаване на традиционното приятелство и разширяване на практическото сътрудничество в полза на двата народа.

От своя страна Сисулит заяви, че през изминалите 65 години отношенията между двете партии, държави и народи постоянно се издигат на ново равнище, а изграждането на общност на споделена съдба дава осезаеми резултати. Той изрази благодарност за подкрепата и помощта от страна на Китай, потвърди придържането към принципа за „един Китай“ и подчерта готовността за съвместно реализиране на новия петгодишен план за действие.

В същия ден Ли Цян и Сонексай Сипандоне също размениха поздравителни телеграми. Ли Цян отбеляза необходимостта от засилване на координацията, разширяване на сътрудничеството и създаване на нова динамика за развитие, с цел постигане на повече практически резултати в рамките на всестранното стратегическо партньорство.

От своя страна Сипандоне заяви готовност за съвместно реализиране на постигнатия между двамата държавни лидери стратегически консенсус в полза на двата народа.