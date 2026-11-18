/Поглед.инфо/ Днес преди обед китайският председател Си Дзинпин проведе среща с руския си колега Владимир Путин, който ще вземе участие в неформалната Среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

Китайският държавен глава посочи, че Китай и Русия трябва да поемат отговорностите и задълженията си като големи държави, да играят водеща роля в насърчаването на многополюсния свят и демократизирането на международните отношения. Си Дзинпин изрази готовност Китай да работи с всички икономики от АТИС, включително Русия, за насърчаване на просперитета и развитието на региона.

Руският президент заяви, че безвизовият режим значително е стимулирал обмена между народите на двете страни. Москва желае да задълбочи всеобхватното стратегическо партньорство с Пекин, като обобщи натрупания опит и планира бъдещото развитие. Той изрази готовност за разширяване на сътрудничеството в областите на търговията, енергетиката и образованието, както и за съвместни усилия за регионалното развитие и изграждането на многополюсен свят.