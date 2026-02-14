/Поглед.инфо/ На 14 февруари китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителни послания до президента на Ангола и ротационен председател на Африканския съюз Жоао Лоуренсу и до председателя на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф. В тях той отправи своите поздравления към африканските страни и народи по случай свикването на 39-ата среща на върха на Африканския съюз.

Си Дзинпин посочи, че в момента светът претърпя безпрецедентни за последния век промени, а Глобалният Юг е станал забележително по-силен. През последната година Африканският съюз, обединяващ и водещ африканските страни, активно напредна в процеса на интеграция, твърдо защити законните права и интереси на Африка, а международният му статут и влияние продължиха да нарастват.

Си Дзинпин подчерта, че изправен пред сложна и нестабилна международна обстановка, Китай е твърдо ангажиран с поддържането на световния мир и насърчаването на съвместно изграждане на общност на споделена съдба за човечеството.