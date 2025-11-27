/Поглед.инфо/ На 26 ноември в жилищния комплекс „Хунфуюен“ в район Синдзие в Хонконг избухна пожар, който причини сериозни човешки жертви.

След инцидента генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изрази съболезнования към семействата на загиналите и пожертвалия живота си пожарникар. Си Дзинпин изиска от Канцеларията за работата с Хонконг и Макао при ЦК на ККП и Службата за връзка на централното правителство на КНР в Хонконг да положат всички усилия за подкрепа на правителството на спецрайона в потушаването на пожара, спасяването на хората, оказването на помощ на пострадалите и уреждането на действията за минимизиране на загубите.

Правителството на специалния административен район Хонконг стартира механизъм за реагиране на извънредни случаи, а Службата за връзка на централното правителство в Хонконг създаде екип за координация на местни власти в спасителната работа.