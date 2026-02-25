/Поглед.инфо/ Днес следобед в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия в страната германски канцлер Фридрих Мерц.

Китайският държавен глава посочи, че Китай и Германия съответно са втората и третата по големина икономики в света. Китайско-германските отношения са от огромна важност не само за взаимните интереси на двете страни, но и за тези на Европа и целия свят. Сегашната международна ситуация изпитва най-големите промени след Втората световна война. Двете страни трябва да засилят стратегическите консултации и да увеличат взаимното стратегическо доверие, с цел непрекъснатото развитие на всеобхватното стратегическо партньорство.

Си Дзинпин изрази надежди за засилване на сътрудничеството в отварянето, иновациите и културата, носейки взаимни ползи. Той подчерта, че Китай подкрепя самостоятелността и независимостта на Европа и желае двете страни да допринесат повече за световния мир и развитие.

Мерц заяви, че Германия цени отношенията с Китай и категорично се придържа към политиката за „един Китай“. Неговата страна желае непрекъснато да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство с Китай за общо развитие с взаимна изгода. Той изтъкна, че надеждните и дългосрочните търговско-икономически отношения между ЕС и Китай отговарят на интересите на двете страни, както и на стабилността и просперитета на света. Германия подкрепя засилването на диалога и сътрудничеството между двете страни.

Двамата лидери също обмениха мнения по украинската криза.