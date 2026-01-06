/Поглед.инфо/ На 5 януари китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин с президента на Южна Корея И Дже-мьон, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин посочи, че Китай последователно поставя двустранните отношения на важно място в своята дипломация със съседни страни и поддържа приемственост и стабилност в политиката си към Южна Корея. Китайската страна заявява готовност да продължи съвместната работа, като твърдо се придържа към посоката на приятелско сътрудничество и принципите на взаимна изгода и печелившо партньорство. Целта е стратегическото сътрудничество да се развива устойчиво, реално да се подобрява благосъстоянието на народите на двете страни и да се допринася положително за мира и развитието в региона и в света като цяло.

Си Дзинпин подчерта, че между двете страни съществуват много тесни икономически връзки, а веригите за доставки са дълбоко взаимосвързани. Това носи общи ползи и на двете страни. В бъдеще трябва да се засили съгласуването на стратегиите за развитие, да се разширяват общите интереси и да се постигат повече резултати в нововъзникващи области като изкуствения интелект, зелените индустрии и „сребърната икономика“. Двете страни следва да насърчават обмена между хората, включително сред младежите, медиите, спорта, аналитичните центрове и местните власти.

Той отбеляза още, че в условията на ускорени промени и все по-сложна международна обстановка, Китай и Южна Корея носят важна отговорност за опазването на регионалния мир и насърчаването на глобалното развитие. Двете страни имат широки общи интереси и следва твърдо да застанат на правилната страна на историята и да направят правилния стратегически избор. Като бенефициенти на икономическата глобализация, Китай и Южна Корея трябва съвместно да се противопоставят на протекционизма, да практикуват истински многостранен подход и да допринасят за равнопоставена и подредена многополюсност на света, работейки за приобщаваща икономическа глобализация.

От своя страна И Дже-мьон заяви, че Южна Корея и Китай са близки съседи с дълга история. Корейската страна отдава голямо значение на отношенията с Китай. Тя е готова да използва първата среща на върха в началото на новата година като възможност за затвърждаване на тенденцията на цялостно възстановяване и развитие на двустранните отношения. Акцентът е върху търсенето на общото при запазване на различията и задълбочаването на стратегическото партньорство за сътрудничество, с цел откриване на нови перспективи в отношенията между двете страни. Президентът също потвърди, че неговата страна уважава основните интереси и ключовите опасения на Китай и се придържа към принципа за „един Китай“.

След разговорите двамата държавни ръководители участваха в церемония за подписването на 15 документа за сътрудничество в области като научно-технологични иновации, опазване на околната среда, транспорт и търговско-икономическо сътрудничество.