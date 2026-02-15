/Поглед.инфо/ На 14 февруари ЦК на ККП и Държавният съвет организираха в Пекин тържествена среща по случай настъпването на Пролетния фестивал.

Китайският лидер Си Дзинпин произнесе реч, в която от името на ЦК на ККП и Държавния съвет отправи новогодишни поздрави към всички народности в страната, жителите на Хонконг, Макао, Тайван и китайските общности зад граница.

Той подчерта, че изминалата година е била изключителна. Изправени пред сложната и променлива международна и вътрешна обстановка, Китай преодоля трудностите и напредва уверено, постигайки нови резултати в делото на партията и държавата. Основните цели за икономическо и социално развитие за годината са изпълнени успешно, 14-ият петгодишен план е завършен, а икономическите, научно-технологичните и отбранителните способности, както и общата национална мощ на Китай достигнаха ново равнище. Китайската модернизация направи нова уверена крачка напред, заяви в речта си Си Дзинпин.