/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин изпрати отговор на писмо от ученици и преподаватели от китайския клас на Международното училище на регион Прованс-Алп-Кот д’Азур във Франция.

В него той отбелязва, че китайският език носи в себе си петхилядолетна цивилизация и изучаването му помага за по-доброто опознаване на древен и съвременен Китай, но и допринася за изграждането на мост към още по-добро бъдеще в отношенията между Пекин и Париж.

Си Дзинпин подчертава също, че приветства учениците от училището, както и повече млади хора от Франция и Европа, да посещават Китай за обучение, обмен и туризъм. Така те ще могат лично да видят реалния, многопластов, отворен и развиващ се Китай и да се превърнат в опора на приятелството и сътрудничеството между него и Франция и Европа.

По-рано ученици и преподаватели от китайския клас на Международното училище на регион Прованс-Алп-Кот д’Азур изпратиха писмо до Си Дзинпин, в което споделиха впечатленията си от изучаването на китайски език и интереса си към китайската култура, както и изразиха желание да насърчават обмена между младежите от Китай и Франция и да задълбочават традиционното приятелство между двете страни.