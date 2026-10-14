Си Дзинпин очерта четири принципа за решаване на конфликтите в Африка

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин изложи четири принципа за конструктивното участие на международната общност в разрешаването на конфликтите в Африка. Той направи това на 13 октомври при срещата си в Пекин с председателя на Министерския съвет на Того Фор Нясингбе, който е на посещение в Китай.

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Първият принцип е водещата роля на Африка – африканските народи трябва да бъдат в центъра на решенията по регионалните въпроси.

Вторият е спазването на справедливостта и международното право, включително целите и принципите на Устава на ООН.

Третият принцип е прекратяване на военните действия и насърчаване на мира чрез международно посредничество, взаимно уважение и широки консултации. Си Дзинпин подчерта значението на платформи и механизми, ръководени от страните от Глобалния Юг, сред които Международната организация за посредничество.

Четвъртият принцип предвижда едновременно справяне с непосредствените заплахи за сигурността и дългосрочните причини за конфликтите. Китай заяви готовност да продължи да подкрепя устойчивото развитие на африканските държави и обмена между цивилизациите като основа за траен мир.