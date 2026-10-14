Си Дзинпин очерта четири принципа за решаване на конфликтите в Африка

Първият принцип е водещата роля на Африка – африканските народи трябва да бъдат в центъра на решенията по регионалните въпроси.
Вторият е спазването на справедливостта и международното право, включително целите и принципите на Устава на ООН.
Третият принцип е прекратяване на военните действия и насърчаване на мира чрез международно посредничество, взаимно уважение и широки консултации. Си Дзинпин подчерта значението на платформи и механизми, ръководени от страните от Глобалния Юг, сред които Международната организация за посредничество.
Четвъртият принцип предвижда едновременно справяне с непосредствените заплахи за сигурността и дългосрочните причини за конфликтите. Китай заяви готовност да продължи да подкрепя устойчивото развитие на африканските държави и обмена между цивилизациите като основа за траен мир.