/Поглед.инфо/ По случай 120-годишнината от създаването на китайския Аграрен университет генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин отговори на писмото на преподавателите и студентите в университета, в което ги поздрави с годишнината.

„В новото пътуване се надявам да съхраните отличните традиции на управление, да се посветите на укрепването на селското стопанство и обслужването на страната, и да задълбочите реформата в образованието, за да допринесете за модернизацията с китайски стил“, пише Си Дзинпин.

Преди това преподаватели и студенти от китайския Аграрен университет написаха писмо до генералния секретар Си Дзинпин, в което направиха отчет на 120-годишното развитие и успехи на университета и изразиха решимостта си за ускорено създаване на първокласен университет и стремежа си за допринасяне за изграждане на могъща страна.