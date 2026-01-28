/Поглед.инфо/ На 28 януари председателят на Китайската народна република Си Дзинпин изпрати отговор на писмо на ветераните от освободителната борба в Зимбабве.

В него той изразява признателност за куража им да се посветят в младежките си години на делото на националното освобождение, напуснали са родината си и са изградили неразривна връзка и бойно другарство с Китай, която продължава и до днес.

През 2026 г. се навършват 70 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Африка, като тя ще бъде и „Година на хуманитарния и културния обмен между Китай и Африка“. В тази връзка Си Дзинпин изразява надежда, че ветераните ще вдъхновят още повече африкански младежи да се посветят на делото за приятелството между Китай и Зимбабве и между Китай и Африка.

След основаването на Китайската народна република страната неизменно и твърдо подкрепя борбата на африканските народи срещу империализма и колониализма, както и тяхното национално освобождение.

Наскоро ветерани от освободителната борба в Зимбабве изпратиха писмо до председателя Си Дзинпин, в което благодариха за подкрепата на Китай, оказана за националното освобождение на страната им и заявиха, че ще продължат да работят за продължаването и укрепването на приятелството между народите им.