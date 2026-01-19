/Поглед.инфо/ На 18 януари генералният секретар на Централния комитет на ККП и председател на КНР Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам и президента Луонг Суонг по повод 76-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

В нея Си Дзинпин отбелязва, че през изминалата година контактите между Китай и Виетнам на всички равнища са се активизирали, а сътрудничеството е дало значими резултати в сферите на политиката, търговията, инвестициите, културата и образованието. Проведените чествания по повод 76-годишнината от установяването на дипломатическите отношения, както и Годината на културния обмен между двете страни, са донесли осезаеми ползи за двата народа и са дали силен тласък на процесите на модернизация в двете държави, се посочва в телеграмата.

Си Дзинпин подчертава също, че Китай и Виетнам се намират в ключов етап от своето развитие и национално възраждане. Съвместното следване на пътя на социализма, съобразен с националните условия на всяка страна, задълбочаването на добросъседските отношения и укрепването на единството и солидарността отговарят на общите интереси на двата народа. По думите му това има и важно значение за възраждането на световната социалистическа кауза и за насърчаването на напредъка на човечеството.