/Поглед.инфо/ На 8 януари генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изпрати поздравително послание до Тхонглун Сисулит, с което го поздрави за повторното му избиране за генерален секретар на Централния комитет на Народно-революционната партия на Лаос.

В посланието си китайският лидер отбеляза, че от провеждането на XI конгрес на НРП, ЦК на партията обединява и ръководи народа на Лаос, активно изследва социалистически път на развитие, съобразен с националните условия на страната, както и с решителност преодолява трудностите. По този начин НРП вече постига редица важни успехи в много аспекти. Успешното провеждане на XII конгрес на НРП на Лаос има важно значение за надграждането на постигнатото и за бъдещото развитие на партията и социалистическото дело на страната.

Си Дзинпин изрази увереност, че под твърдото ръководство на ЦК начело с генералния секретар, партията и народът на Лаос ще бъдат единни и ще продължат неуморно да се борят, за да изпълнят успешно целите и задачите и смело да напредват към целта за стогодишнината от основаването на партията през 2055 г.

Китай и Лаос са социалистически приятелски съседи, свързани от общи планини и реки. През последните години, благодарение на съвместните усилия на двете страни, китайско-лаоските отношения навлязоха в най-добрия си период в историята, а изграждането на общност на споделена съдба със стратегическо значение непрекъснато се задълбочава и постига редица резултати.

Си Дзинпин заяви готовност, на фона на дълбоко преплитане на регионалните и глобалните промени, да работи заедно с Тхонглун Сисулит за засилване на стратегическото ръководство на двустранните отношения. Той подчерта необходимостта от утвърждаване на традиционното китайско-лаоско приятелство, задълбочаване на обмена на опит в управлението на партията и държавата и разширяване на прагматичното сътрудничество във всички области. Целта е насърчаване на изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Лаос на високо равнище, с висок стандарт и качество.