Днес китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителен адрес до То Лам по повод избирането му на генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия (ВКП).

В него той посочва, че 14-ият конгрес на ВКП открива нова епоха за виетнамското развитие и ще насърчи световната кауза на социализма. Той изразява увереност, че през новия мандат на ЦК на ВКП Виетнам ще постигне още по-големи успехи в развитието си.

„Китай и Виетнам са приятелски социалистически страни и съседи, както и общност на споделена съдба със стратегическо значение. Високо ценя отношенията между двете партии и държави, и се надявам да засилваме стратегически консултации, да насърчаваме традиционната дружба и да работим за делото на социализма в името на мира, стабилността и просперитета на района и света“, пише още китайският държавен глава в адреса си.