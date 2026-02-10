/Поглед.инфо/ С наближаването на традиционния китайски празник Пролетен фестивал, Си Дзинпин, генерален секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия, посети работници и жители в Пекин, за да им пожелае щастлива Нова година. Той отправи празнични пожелания към всички етнически групи в страната, както и към сънародниците в Хонконг, Макао, Тайван и китайските общности в чужбина.

„Нека всички китайци в страната и чужбина да се радват на добро здраве и семейно щастие през Годината на Коня!“, заяви Си Дзинпин.

На 9 февруари китайският председател Си Дзинпин посети Националния парк за иновации в информационните технологии в пекинския район Иджуан.

Там той се запозна с развитието на иновациите в прилагането на информационните технологии и с напредъка на столицата в изграждането ѝ като международен център за научно-технологични иновации.

Си Дзинпин разгледа изложба с представителни научно-технологични постижения и разговаря с учени и ръководители на компании от парка.

На 10 февруари сутринта, генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин направи инспекционна обиколка в Пекин, бяха посетени столова за родители в квартал Синджиекоу, апартаменти за възрастни хора и квартал Лунфусъ. По време на обиколката бяха разгледани местни инициативи за предоставяне на общински услуги и грижи за възрастни хора, подобряване на празничното предлагане на пазара и развитие на отличителни градски квартали с динамичен характер. Бяха отправени поздрави към местните служители и жителите на Пекин.