/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин участва в обсъждането на доклада за работата на правителството и депутатите в ОСНП от провинция Дзянсу, откъдето и самият той е избран.

Той подчерта, че за изпълнението на целите и задачите за икономическо и социално развитие през периода на 15-ия петгодишен план е необходимо да се реагира на по-сложна среда и да се решат повече задълбочени противоречия. Провинциите с по-развита икономика като Дзянсу се намират в челните редици на реформите и отварянето，и трябва да насочат усилията си към проучване на новите обстоятелства и разрешаване на новите проблеми, за да натрупат ценен опит. Си Дзинпин посочи, че Дзянсу трябва да укрепи собственото си развитие, да се интегрира напълно в единния национален пазар, да разшири висококачественото отваряне към външния свят и да проучва широко глобалните пазари за по-добра свързаност със света. Си Дзинпин бе категоричен, че китайската модернизация постига общо благоденствие за всички хора и допълни, че Дзянсу трябва точно да разбере новите очаквания на хората за по-добър живот и новите характеристики на работата за подобряване на благосъстоянието в новата обстановка, активно и инициативно да решава поредица от въпроси и да проучва ефективни пътища за насърчаване на общото благоденствие за всички хора.