Си Дзинпин заяви, че от 2012 г. насам Китай е изградил най-голямата система за медицинско обслужване в света. Той определи периода на 15-ата петилетка (2026-2030) като ключов за постигането на целта до 2035 г. страната да реализира стратегията „Здрав Китай“ и да подобри здравето на населението.
Си Дзинпин призова за международно сътрудничество в здравеопазването
/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин призова за изграждане на глобална общност за здраве и сътрудничество при преодоляването на основните предизвикателства в здравеопазването. Той направи изявлението си на Националната конференция по здравеопазване, проведена на 12 и 13 октомври в Пекин.
Още от Свят
От 1 април 2027 г. Китай намалява данъчните облекчения за износа на електромобили и плъгин хибриди
/Поглед.инфо/ От 1 април 2027 г. Китай ще намали от 13% на 9% ставката на възстановявания ДДС при износ на плъгин хибриди и електромобили. От същата дата ще бъде премахнато възстановяването на ДДС при износ на електронни цигари и свързани с тях продукти, съобщиха от Министерството на финансите и Държавната данъчна администрация.13.10.2026 22:00
Над 3000 експоната ще бъдат представени на китайското авиокосмическо изложение в Джухай
/Поглед.инфо/ Повече от 3000 експоната, около 10% от които се показват за първи път, ще бъдат представени на 16-ото Китайско международно изложение за авиация и космонавтика. То ще се проведе от 7 до 13 декември в Джухай, провинция Гуандун.13.10.2026 21:45
Уан И и Николай Патрушев обсъдиха морското сътрудничество между Китай и Русия
/Поглед.инфо/ На 12 октомври китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с Николай Патрушев, помощник на руския президент и председател на Морската колегия на Русия.13.10.2026 21:30
Представители на 62 държави обсъждат борбата с тероризма на международен форум в Пекин
/Поглед.инфо/ Над 320 представители на 62 държави и международни организации се събраха днес в Пекин за международния форум „Великата стена – 2026“, посветен на борбата с тероризма. Домакин на събитието са Китайските народни въоръжени полицейски сили.13.10.2026 21:00
Европа моли Китай за икономическо спасение
/Поглед.инфо/ Европейският комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович обяви постигането на временно споразумение с Пекин за ограничаване на китайския износ на хибридни и plug-in автомобили за пазара на Европейския съюз. Брюксел се опитва да спре бързата загуба на пазарен дял на европейските производители и да балансира бързо растящия търговски дефицит с Китай, който достигна рекордните 360 милиарда евро, на фона на въведени наказателни мита и заплахи за контрамерки спрямо европейски стоки.13.10.2026 18:35
Европа скоро ще се затвори - първо за руснаците, а след това напълно!
/Поглед.инфо/ Брюксел подготвя нова вълна от административни рестрикции, които заплашват окончателно да разрушат правната архитектура на Шенгенското пространство. Под натиска на северните държави и Балтийския блок, Съветът на ЕС разглежда механизми за ограничаване на териториалната валидност на визите за руски граждани. Докато южните членки се опитват да съхранят остатъците от туристическия си сектор, статистиката вече отчита над десетократен срив на пътуванията спрямо нивата отпреди десетилетие.13.10.2026 18:27
Русия е готова да даде на Киев царски подарък. Путин предложи 12 часа примирие за избори, докато украинската енергетика колабира
/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди на Запад се наблюдава задълбочаващо се разминаване между исканията на украинското ръководство за 60-дневно прекратяване на огъня и реалната готовност на Москва за отстъпки. Докато Киев и Брюксел формулират нови условия за провеждане на избори, Кремъл сигнализира, че е готов единствено за 12-часова пауза в деня на евентуален вот, отхвърляйки идеята за временно замразяване на фронта на фона на тежките щети по украинската енергийна инфраструктура.13.10.2026 18:09
Румен Петков и Георги Стамболиев обсъдиха с посланик Елеонора Митрофанова напрежението в Черно море и културния обмен
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова. Основни теми на разговора бяха последните инциденти с поразени търговски кораби в Черно море, нарастващото международно напрежение, информационното противопоставяне между Европа и Русия, както и възможностите за развитие на културния обмен.13.10.2026 17:12