/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди на Запад се наблюдава задълбочаващо се разминаване между исканията на украинското ръководство за 60-дневно прекратяване на огъня и реалната готовност на Москва за отстъпки. Докато Киев и Брюксел формулират нови условия за провеждане на избори, Кремъл сигнализира, че е готов единствено за 12-часова пауза в деня на евентуален вот, отхвърляйки идеята за временно замразяване на фронта на фона на тежките щети по украинската енергийна инфраструктура.

13.10.2026 18:09