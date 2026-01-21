/Поглед.инфо/ Днес в Пекин бе открит тематичен семинар за ръководни кадри на провинциално и министерско равнище, посветен на изучаването и прилагането на духа на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП.

На церемонията по откриването генералният секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин изнесе реч. Той посочи, че формулирането и прилагането на петгодишните планове е важен опит на ККП в управлението на страната и важно политическо предимство на социализма с китайска специфика. Те допринасят за реализиране на ръководната роля на партията, за концентриране на ресурси за изпълнение на ключови задачи, за проактивно овладяване на стратегическите въпроси и за поддържане на приемствеността на социалистическите дела.

Си Дзинпин подчерта, че на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП са изготвени стратегически планове за икономическото и социалното развитие през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), които трябва да бъдат напълно, задълбочено и точно разбрани и осмислени.

Той призова ръководните кадри ясно да анализират международната ситуация и новите промени, свързани с научно-технологичната революция и индустриалната трансформация. Те трябва да полагат сериозни усилия за изграждането на модерна индустриална система и за развитието на новите производствени сили чрез задълбочена интеграция на научно-технологичните иновации и промишлеността. Си Дзинпин подчерта необходимостта от балансирано развитие на икономиката и обществото, чрез което да се повишава качеството на живот на хората и да се гарантират държавната сигурност и социалната стабилност.

С цел успешното изпълнение на задачите на 15-ия петгодишен план китайският председател призова ръководните кадри да обърнат особено внимание на повишаването на способността на ККП да ръководи управлението на държавата.