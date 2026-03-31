/Поглед.инфо/ В седмия брой на теоретичното списание на ККП „Циушъ“, което ще излезе на 1 април, ще бъде публикувана статията на Си Дзинпин със заглавие „Установяване и прилагане на правилната концепция върху политическите постижения“.

В статията се подчертава, че въпросът за възгледите за политическите постижения е фундаментален и засяга принципа на създаване на партията за обществено благо и управление в интерес на народа. Само като непрекъснато се насърчава развитието на партийното и държавното дело и се работи за благото на народа чрез добри политически постижения, може да се приложи на практика целта на партията и да се изпълни нейната историческа мисия. Висококачественото развитие е първостепенната задача на цялостното изграждане на социалистическата модерна държава и настояването за висококачествено развитие трябва да бъде важно съдържание на политическата представа на ръководните кадри. Трябва да се усъвършенстват методите за оценка на политическите постижения, свързани с насърчаването на висококачественото развитие, както и да се насърчават ръководните екипи на всички нива да прилагат стриктно правилните възгледи за политическите постижения и да се формира реална правилна насока на работа, се казва още в статията.