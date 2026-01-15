/Поглед.инфо/ Във втория брой на теоретичното списание на ККП „Циушъ“ („Търсене на истината“), който ще излезе на 16 януари, ще бъде публикувана речта на Си Дзинпин пред Централната конференция за работата, свързана с градовете.

В нея се посочва, че от XVIII конгрес на ККП през 2012 г. насам Централният комитет е осмислил задълбочено закономерностите на градското развитие в новата обстановка, утвърждава всеобхватната ръководна роля на партията при управлението на градовете, придържа се към принципа, че „градовете се изграждат от народа и за народа“, и ги разглежда като жив организъм, който трябва да се планира и развива системно.

Благодарение на това развитието на градовете е постигнало исторически успехи: значително са се повишили равнището на новия тип урбанизация, общият капацитет и качеството на градското развитие, нивото на градското планиране, строителство и управление, степента на пригодност за работа и живот, защитата на историческото и културното наследство, както и качеството на околната среда.