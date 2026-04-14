/Поглед.инфо/ На 14 април китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с престолонаследника на емирство Абу Даби Халед бин Мохамед бин Зайед, който е на посещение в Китай.

Си Дзинпин посочи, че ОАЕ са всестранен стратегически партньор на Китай. Двустранните отношения се развиват здравословно и стабилно, политическото доверие непрекъснато се задълбочава, а практическото сътрудничество напредва стабилно.

„Укрепването и подобряването на отношенията между Китай и ОАЕ е твърд консенсус между двете страни и отговаря на очакванията на народите на двете държави“, заяви още Си Дзинпин.

Двете страни обмениха мнения относно настоящата обстановка в Близкия изток и региона на Персийския залив. Си Дзинпин подчерта принципната позиция на Китай за насърчаване на мира и преговорите и потвърди, че ще продължи да играе конструктивна роля в тази насока.

Халед заяви, че ОАЕ придават голямо значение на развитието на отношенията с Китай и са готови да работят с китайската страна за прилагането на важните консенсуси, постигнати от държавните глави на двете страни. Това ще спомогне за задълбочаване на сътрудничеството във всички области, за отваряне на по-широки перспективи за двустранните отношения и за благото на народите на двете страни.