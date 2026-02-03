/Поглед.инфо/ Днес председателят на Китай Си Дзинпин се срещна с президента на Уругвай Яманду Орси, който е на официално посещение в Пекин.

Си Дзинпин заяви, че двете страни трябва да продължат взаимната подкрепа по въпроси, свързани с основните си интереси. Той призова за засилване на всеобхватния приятелски обмен на различни равнища и за по-активно споделяне на управленски опит с цел непрекъснато задълбочаване на стратегическото доверие. По думите му е необходимо разширяване на сътрудничеството в търговията, финансите, земеделието и животновъдството, инфраструктурата и телекомуникациите, както и развитие на потенциала в нови области като зеленото развитие, дигиталната икономика, изкуствения интелект и чистите енергии. Това ще насърчи икономическата трансформация.

Яманду Орси подчерта, че развитието на отношенията с Китай е основна политика на Уругвай, подкрепяна от всички политически партии и от обществото. Той добави, че страната му твърдо поддържа принципа за „един Китай“ и политиката „една държава, две системи“, като изрази готовност за по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство и издигане на двустранното сътрудничество на по-високо равнище.

След срещата двамата лидери присъстваха на подписването на редица споразумения за сътрудничество.