/Поглед.инфо/ Утрешният брой на списание „Циушъ“ ще публикува статията на китайския председател Си Дзинпин със заглавие „Да вървим по пътя на финансово развитие с китайска специфика и да изградим могъща финансова държава“.

В статията се посочва, че през последните десет години Китай активно проучва закон за финансовото развитие през новата ера и непрекъснато задълбочава съзнанието към същността на социалистическите финанси. Страната непрестанно насърчава иновациите в практиката, теорията и системата в сектора на финансите и натрупва скъпоценен опит, намирайки постепенно пътя за финансовото развитие с китайска специфика.

Китайският ръководител подчертава в статията си, че могъщата финансова държава трябва да се опира на силната икономика и да притежава водеща световна икономическа, научно-техническа и всеобхватна национална мощ. Същевременно той изисква да се ускори изграждането на модерната финансова система с китайска специфика в страната.