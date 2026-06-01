Поглед към Китай

Сие Фън: Общото желание за приятелски обмен между Китай и САЩ не се е променило

/Поглед.инфо/ На 30 май китайският посланик Сие Фън присъства на събитието „Вечер на пикбола“ в посолството на Китай във Вашингтон и произнесе реч. Той заяви, че от тенис на маса до пикбол, общото желание за приятелски обмен между Китай и САЩ не се е променило.

По думите на Сие Фън, съжителството на Китай и САЩ прилича на двама състезатели, те се конкурират по правилата и показват взаимно уважение. Конкуренцията е неизбежна, но тя трябва да бъде позитивна и справедлива и да спазва правилата. Така ще се достигне до взаимно усъвършенстване, с цел да станем по-добра версия на себе си. Това рационално разбиране с взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество, е не само логиката, по която големите сили трябва контактуват една с друга, но и ключът към преодоляване на „капана на Тукидид“.


Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.