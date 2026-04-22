/Поглед.инфо/ На церемонията по откриването на 56-ия бизнес форум на Асоциацията на световните търговски центрове във Филаделфия китайският посланик в САЩ Сие Фън призова двустранното сътрудничество в областта на търговията и технологиите да се върне към принципите на разум и рационалност.

В изказването си той подчерта, че защитата на националната сигурност е необходима, но не бива да се използва като претекст за прекомерни ограничения. По думите му, необоснованите опасения подкопават стабилността на глобалните вериги за производство и доставка, както и жизнеността на иновациите, без да носят реални ползи.

Сие Фън призова двете страни да проявят по-голяма решителност и стратегическа мъдрост при решаването на ключовите въпроси, свързани със стабилното развитие на двустранните отношения, както и да изграждат справедлива конкурентна среда, която да позволи постигането на взаимни успехи чрез партньорство.