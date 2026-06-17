Силният вътрешен потенциал продължава да движи китайската икономика

/Поглед.инфо/ На 16 юни бяха публикувани най-новите икономически данни на Китай за първите пет месеца на годината. Основни показатели като промишленото производство и външната търговия отчетоха осезаем растеж, а икономиката като цяло запази стабилно развитие, ориентирано към иновации и повишаване на качеството. Това за пореден път демонстрира силния вътрешен потенциал на китайската икономика и внесе нов импулс в световната икономика, чието възстановяване остава бавно.

През първите пет месеца на годината общият обем на продажбите на дребно на потребителски стоки и услуги в Китай е нараснал с 2,8% на годишна база, като продажбите в сектора на услугите са се увеличили с 5,4%. Това показва, че потреблението на услуги се превръща във все по-важен двигател на потребителския растеж в страната. В същото време инвестициите в инфраструктура продължават да нарастват, а редица мащабни проекти ускоряват своята реализация, което потвърждава устойчивите основи и мащаба на китайския пазар.

Като втората по големина икономика в света Китай осигурява така необходимата за международната общност стабилност и предвидимост за дългосрочно развитие. Докладът „Global CEO Survey China Report“ на „Прайс Уотърхаус Купърс“, публикуван през първата половина на годината, показва значително увеличение на дела на глобалните главни изпълнителни директори, които поставят континентален Китай сред трите си най-предпочитани инвестиционни дестинации.

Въпреки трудностите пред световната търговия и икономическия растеж, както и засилващите се протекционистки тенденции, през май общият обем на вноса и износа на стоки на Китай е нараснал с 16,9% на годишна база. Както износът, така и вносът отбелязват двуцифрен ръст. Тези впечатляващи резултати не само отразяват устойчивостта и жизнеността на китайската икономика, но и допринасят за развитието на световната търговия и за стабилността на глобалните производствени и снабдителни вериги. Те изпращат ясен сигнал, че Китай продължава да следва политика на отворено развитие и е готов да споделя ползите от него със света.