/Поглед.инфо/ Китай следи внимателно ситуацията около решението на Върховния съд на САЩ, който обяви за незаконни част от наложените от администрацията на президента Тръмп мита, заяви говорител на Министерството на търговията.

Той посочи, че Пекин за пореден път потвърждава позицията си срещу едностранните тарифни мерки, като подчертава, че те нарушават международните правила и не носят полза на никого.

Той посочи, че „Пекин се противопоставя последователно на едностранното повишаване на митата във всичките му форми и многократно е заявявал, че в търговска война няма победители и че протекционизмът не води до нищо“. Едностранните мерки на САЩ, включително реципрочните мита и митата, свързани с фентанила, не само нарушават международните търговски и икономически правила, но и противоречат на вътрешното законодателство на самите Съединени щати, както и не са в интерес на никоя страна, подчерта говорителят.

В отговор на съдебното решение, президентът Доналд Тръмп обяви нова универсална митническа ставка от 15% за целия свят, която ще влиза в сила от днес, 24 февруари, за период от 150 дни.

Решението предизвика напрежение в международен план. Европейският съюз поиска яснота относно бъдещите действия на САЩ и предупреди, че ситуацията застрашава трансатлантическите търговски отношения. В Европейския парламент дори се обсъжда замразяване на процедурата по одобрение на търговското споразумение с Вашингтон.

Други държави също реагираха предпазливо. Индия отложи финализирането на двустранно търговско споразумение със САЩ, а Южна Корея свика извънредна среща за оценка на ефекта от новите мита. Бразилският президент Инасиу Лула да Силва призова за равнопоставено третиране на всички страни.

Анализатори предупреждават, че новите тарифи ще увеличат несигурността в глобалните вериги за доставки и могат да задълбочат нестабилността в световната търговия.