/Поглед.инфо/ Службата на ЦК на ККП издаде „Уведомление за провеждане на обучение в цялата партия по установяване и прилагане на правилен възглед за политическите постижения“. Със съгласието на ЦК на ККП в цялата партия се провеждат обучения в тази насока.

По време на работата си в окръг Джъндин, провинция Хъбей, генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин заяви: „По-добре да се откажем от титлата „високодобивен окръг“, отколкото да не осигурим на хората добър живот“, а във провинция Фудзиен той подчерта: „Винаги споменавайте думата народ пред правителство. В провинция Джъдзян той написа: „Ръководителите са заети през цялата година, основната им цел е да служат на народа.“ През ноември 2012 г., след като беше избран за генерален секретар на ЦК на ККП, Си Дзинпин се срещна с китайски и чуждестранни журналисти и заяви: „Стремежът на народа към по-добър живот е нашата цел.“ Това се превърна в най-звучната клетва на китайските комунисти в новата ера.