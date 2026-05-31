Поглед към Китай

Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин за перспективното планиране и развитието на индустриите на бъдещето

/Поглед.инфо/ В новия 11-и брой на списание „Циушъ“, който излиза на 1 юни, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Перспективно планиране и развитие на индустриите на бъдещето“.

В нея се подчертава, че стимулирането и развитието на тези сектори е от решаващо значение за заемането на водещи позиции в науката, технологиите и индустрията, както и за запазването на стратегическата инициатива. Този процес е двигател за развитието на нови качествени производителни сили, за изграждането на модерна индустриална система, за повишаването на стандарта на живот и за цялостния обществен прогрес.

През последните години Централният комитет на ККП отдава голямо значение на индустриите на бъдещето, като засилва стратегическото планиране и политическата подкрепа, което вече дава положителен импулс в сектора. По новия път на развитие Китай трябва да подхожда от позицията на стратегическото укрепване на държавата и националното възраждане, да се опира на обективните условия и да използва своите сравнителни предимства. Чрез премерен напредък и поетапно надграждане страната ще се стреми към нови пробиви в развитието на индустриите на бъдещето, се посочва в статията.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.