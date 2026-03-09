/Поглед.инфо/ Средната продължителност на живота на китайците достигна 79,25 години през 2025 г., което е увеличение с 1,32 години спрямо 2020 г., заяви на пресконференция Лей Хайчао, председател на Националната здравна комисия на Китай.

Лей описа последните пет години като период на исторически напредък за сектора на здравеопазването в Китай с видимо подобрение в много аспекти.

Той заяви, че политиката, даваща приоритет на услугите на ниво местни общности, е довела до стабилно увеличение на посещенията в здравните заведения от първично ниво, които през 2025 г. са се занимавали с 52,6% от всички медицински диагнози и лечения в страната, а повече здравни работници обслужват както градските, така и селските общности.

Днес над 90% от населението може да стигне до най-близката здравна институция за 15 минути пеша, добави той. Към края на 2025 г. Китай има над 1,1 милиона медицински и здравни институции и над 16 милиона здравни работници. Разширяването на здравните ресурси, отбеляза Лей, е допринесло за подобряване на справедливостта и достъпността на основните медицински услуги за 1,4-милиардното население на страната.

Китай има за цел да увеличи средната продължителност на живота на населението до около 80 години чрез мерки, планирани за периода на 15-ия петгодишен план от 2026 до 2030 г.