Среща между Путин, Си и Тръмп в Шънджън би белязала нов геополитически баланс

/Поглед.инфо/ Инициативата за евентуални тристранни разговори между лидерите на Русия, Китай и САЩ по време на предстоящия форум на АТИС в Шънджън разкрива дълбоките трансформации в глобалната архитекура за сигурност. Подобен формат поставя администрацията във Вашингтон пред сложен избор между дипломатическия прагматизъм и риска от официално признаване на новата двуполюсна ос в Евразия.

Дипломатическият сондаж в Бишкек и сянката на Техеран

Разговорите в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, при които според дипломатически източници е била повдигната идеята за тристранен формат, не са изолиран епизод. Твърди се, че руският президент Владимир Путин и китайският му хомолог Си Дзинпин са обсъдили възможността за пряк контакт с Доналд Тръмп по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Публичното оповестяване на този казус от страна на президентския помощник Юрий Ушаков показва, че Москва и Пекин съзнателно търсят информационен и геополитически ефект още преди окончателното оформяне на дневния ред.

Паралелите с Техеранската конференция от ноември 1943 година, когато Сталин, Рузвелт и Чърчил за първи път сядат на една маса, са исторически привлекателни за публицистиката, но крият съществени разминавания с днешната реалност. Преди 83 години трите сили са обединени от военна необходимост срещу общ противник, докато съвременната конфигурация е белязана от системно съперничество. Липсата на официално потвърждение от Белия дом спрямо предложението показва, че американската страна все още оценява рисковете.

За Вашингтон сядането на една маса с лидерите на Русия и Китай не е просто протоколен акт. В американската аналитична общност се отбелязва, че подобен формат може да изглежда като институционализиране на тристранен механизъм за вземане на решения на глобално ниво, заобикалящ традиционните институции на ООН и трансатлантическите структури.

Анатомия на американската тристранна дилема

За Доналд Тръмп евентуално участие в подобен формат носи двояк характер. От една страна, това се вписва в неговата доктрина за преки преговори между ключовите фигури, заобикаляща бюрократичните канали на Държавния департамент. От друга страна, институционалната памет във Вашингтон пази ясен спомен от формулата на Хенри Кисинджър от 1970-те години: отношенията на САЩ с Москва и Пекин трябва да бъдат по-добри, отколкото отношенията между самите Москва и Пекин.

Днес тази конфигурация е обърната. Според редица западни наблюдатели, за Вашингтон е изключително трудно да приеме формат, в който би могъл да изглежда като позиция, изправена срещу консолидираните позиции на двата си основни съперника. Сближаването между Русия и Китай се базира на конкретни икономически и военни параметри:

Търговски оборот между Москва и Пекин, надхвърлящ 200 милиарда долара годишно, разплащан предимно в национални валути.

Мащабни доставки на енергийни ресурси по тръбопровода „Силата на Сибир“ и през Северния морски път.

Съвместни военни упражнения в Охотско море и Индийския океан.

Координирано гласуване в Съвета за сигурност на ООН.

Поради тези причини за американската администрация съществува опасност срещата да се възприеме у дома като неофициално признаване на стратегическия съюз между „мечката и дракона“ — концепция, която Вашингтон системно се опитва да деконструира чрез икономически натиск и вторични санкции.