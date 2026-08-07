Стокообменът през първите седем месеца на тази година продължава тенденцията си на растеж

/Поглед.инфо/ Според официалните статистически данни, публикувани днес от Главната митническа администрация, общият стокообмен на външна търговия със стоки на страната достига 30,13 трилиона юана през първите седем месеца на тази година. Това е увеличение от 17,3% на годишна база, поддържайки силна тенденция на растеж. Износът достига 17,44 трилиона юана, което е увеличение с 14%. Вносът надминава 12,6 трилиона юана, което е увеличение с 22%.

През юли външната търговия продължава силния инерционен растеж от първата половина на годината, като темпът на растеж се е ускорил с 2,3% в сравнение с първата половина. Общият обем на вноса и износа надхвърли 4 трилиона юана за пети пореден месец.

През юли износът на високотехнологични продукти се е увеличил с над 50%, допринасяйки за близо 60% от растежа на износа. Износът на зелени и нисковъглеродни продукти, като например електрически превозни средства и литиеви батерии, отбеляза двуцифрен растеж за 17 поредни месеца.