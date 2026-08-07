Стокообменът през първите седем месеца на тази година продължава тенденцията си на растеж

През юли външната търговия продължава силния инерционен растеж от първата половина на годината, като темпът на растеж се е ускорил с 2,3% в сравнение с първата половина. Общият обем на вноса и износа надхвърли 4 трилиона юана за пети пореден месец.
През юли износът на високотехнологични продукти се е увеличил с над 50%, допринасяйки за близо 60% от растежа на износа. Износът на зелени и нисковъглеродни продукти, като например електрически превозни средства и литиеви батерии, отбеляза двуцифрен растеж за 17 поредни месеца.