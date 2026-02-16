/Поглед.инфо/ В последните дни редица държавни и правителствени ръководители, както и ръководители на международни организации изпратиха поздравителни послания до председателя на КНР Си Дзинпин по повод настъпването на Китайската нова година.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш публикува видеообръщение по случай празника, в което подчерта, че конят символизира енергия, успех и устрем напред – качества, от които светът спешно се нуждае. Той благодари на Китай и китайския народ за подкрепата им за многостранното сътрудничество и глобалната солидарност и изрази надежда за съвместни усилия за изграждане на по-сигурно и по-приобщаващо бъдеще.

Президентът на България Илияна Йотова пожела новата година да донесе мир и благополучие, а на китайски народ – щастие и късмет.

Руският президент Владимир Путин също изпрати поздравително послание, в което отбелязва, че през изминалата година всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай в новата епоха е запазило добрата си динамика и е постигнало значими резултати. Той пожела на китайския народ здраве, щастие и успехи.

Сред останалите лидери, изпратили поздрави по повод настъпващата Китайска нова година са сръбският президент Александър Вучич, президентът на Унгария Тамаш Шуйок и премиерът Виктор Орбан, словашкият президент Петер Пелегрини и други.