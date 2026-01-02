/Поглед.инфо/ Екипажът на китайската мисия „Шънджоу-21“, който в момента се намира на борда на орбиталната космическа станция „Тиенгун“, публикува видео с поздрави за Нова година, в което отправя пожелания към хората в цялата страна.

Командирът на мисията Джан Лу, който стана първият китайски тайконавт, празнуващ Нова година в Космоса за втори път, каза, че „силата на нашата нация е основата и гаранцията за космическите ни пътувания“. Джан допълни, че, когато лети над Родината и гледа отвисоко нейните обширни пейзажи, често си спомня текста на една известна песен, в която се пее за планини и реки.

Бордовият инженер У Фей, който участва в първата си космическа мисия, каза, че екипажът е приключил поредния кръг от проверки на съоръженията на космическата станция, а осигуряването на стабилната работа на „дома им в орбита“ е както тяхно задължение, така и тържествено обещание към страната и нейния народ.

Джан Хунджан, специалистът отговарящ за товарите, за първи път сподели своите новогодишни пожелания от космоса, като каза: „Нека всички да имат радостна Нова година и да видят как мечтите им се сбъдват“.

На 31 октомври 2025 г. пилотираният космически кораб „Шънджоу-21“ беше изстрелян от космическия център „Дзиуцюен“. След това екипажите на „Шънджоу-21“ и „Шънджоу-20“ извършиха седмата поредна смяна на екипажа в орбита. На 9 декември екипажът на „Шънджоу-21“ завърши първата серия от извънкорабни дейности по мисията.

С настъпването на новата година екипажът на „Шънджоу-21“ планира да проведе допълнителни извънкорабни дейности с участието на двама тайконавти и експериментални товари, както и серия от научни експерименти и технически тестове.