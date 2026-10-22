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Поглед към Китай

Товарните влакове между Китай и Европа са извършили над 140 000 курса

/Поглед.инфо/ Общият брой на курсовете на товарните влакове по железопътните маршрути между Китай и Европа надхвърли 140 000, а стойността на превозените стоки достигна над 560 млрд. долара.

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Товарните влакове между Китай и Европа са извършили над 140 000 курса
Източник: 38picres.cgtn.com
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В страната вече са изградени 14 центъра за обработка и разпределение на товарите по тези маршрути. Разработени са 96 редовни маршрута на територията на Китай, по които влаковете се движат със скорост до 120 км/ч. Те свързват 132 китайски града с 237 града в 26 европейски държави и с над 100 града в 12 азиатски страни. Така железопътната мрежа обхваща почти цяла Евразия.

Държавната комисия за развитие и реформи заяви, че ще продължи да развива международните железопътни превози, да повишава конкурентоспособността им и да подобрява качеството, ефективността и безопасността на услугите.

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